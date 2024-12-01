شكرا لقرائتكم خبر عن هدد الصين والمكسيك وكندا.. ماذا كشف ترامب عن خطة الرسوم الجمركية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% إضافية على جميع السلع الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تهديد الواردات القادمة من كندا والمكسيك -أقرب جارتين للولايات المتحدة- بفرض رسوم جمركية جديدة عليها، وفقاً لمنشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن". تهديد ترامب للمكسيك وكندا جاء هذا المنشور بعد منشور آخر قال فيه ترامب إن أول أوامره التنفيذية في 20 يناير ستكون بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا وهو الذي يعني أن من شأن مثل هذه الخطوة تهدد بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه كرئيس جديد للولايات المتحدة في 20 يناير متعللا بالهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات غير المشروعة كأسباب لفرض الرسوم الجمركية.

وقال ترامب :"لقد أجريت العديد من المحادثات مع الصين بشأن الكميات الهائلة من المخدرات وخاصة الفنتانيل التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة ولكن دون جدوى"، وزعم أنه على عكس وعودها لم تفرض بكين عقوبة الإعدام على تجار المخدرات. الكل خاسر في الحرب التجارية وفي ردٍ منها على ترامب، قال ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة:"لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب تعريفات جمركية”، ووصف التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بأنه ”مفيد للطرفين بطبيعته”.

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وتابع رده على ادعاء ترامب بأن الصين لم تفعل الكثير لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة وقال إن فرق مكافحة المخدرات في البلدين تواصلت بانتظام منذ التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بالرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر 2023.

وقال ترامب :"المخدرات تتدفق إلى بلادنا معظمها عبر المكسيك بمستويات لم نشهدها من قبل وإلى أن تتوقف سنفرض على الصين تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% فوق أي تعريفات جمركية إضافية، على جميع منتجاتها العديدة القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية أثناء حملته الانتخابية للرئاسة. تعريفات جمركية على الصين قال كينجر لاو كبير استراتيجيي الأسهم الصينية في "جولدمان ساكس" :"إن التعريفات الجمركية بنسبة 10% على الصين أقل من 20% إلى 30% التي توقعتها الأسواق"، متوقعا أن تخفض الصين أسعار الفائدة وتزيد من التحفيز المالي وتخفض قيمة عملتها بشكل معتدل من أجل مواجهة التأثير الاقتصادي لزيادة الرسوم الجمركية. المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة تليها كندا والصين وفقًا للبيانات الأمريكية اعتبارًا من سبتمبر. الولايات المتحدة.. أكبر شريك تجاري للصين ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، فإن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين على أساس الدولة الواحدة، أما أكبر الشركاء التجاريين الإقليميين للدولة الآسيوية فهما رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بينما يتوجه قادة الأعمال الأمريكيين إلى الصين هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع المسؤولين هناك وحضور معرض رفيع المستوى على المستوى التجاري والاقتصادي في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات التجارية من رئاسة دونالد ترامب الثانية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية.

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من بين الذين يحضرون للمؤتمر ممثل شركة "آبل" الرئيس التنفيذي تيم كوك والذي يحضر المعرض الدولي الثاني لسلاسل التوريد في الصين والذي انطلق يوم الثلاثاء حيث تمثل هذه الرحلة زيارته الثالثة للبلاد هذا العام وأول مرة يحضر فيها المعرض مما يؤكد أهمية السوق بالنسبة لمبيعات "آبل" وسلاسل التوريد. ارتباط الشركات الأمريكية بالصين وقال كوك مع وسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم الاثنين:"نحن ملتزمون تجاه الصين وهذا هو السبب الذي جعلني أزورها ثلاث مرات"، مضيفًا أنه يتوقع أن تتحسن العلاقات.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية في الصين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه قبل المعرض التقى الرئيس التنفيذي برئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين من الشركات العالمية.

وبحسب ما ورد، ركز الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وضم ممثلين من شركة التكنولوجيا الأمريكية المتعددة الجنسيات "كورنينج" و"ريو تينتو" ثاني أكبر شركة تعدين في العالم وشركة صناعة الكمبيوتر الصينية "لينوفو". مخاطر عالية تعريفات ترامب تشكل تعريفات ترامب المنتظرة مخاطر عالية على الشركات العالمية مثل آبل التي تعتمد على الصين كقاعدة تصنيع رئيسية. الدولار الأمريكي ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 1% مقابل البيزو المكسيكي و1.4% مقابل الدولار الكندي كما ارتفع الدولار بنحو 0.2% مقابل اليوان الصيني المتداول في هونج كونج.