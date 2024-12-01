شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 93 جنيها خلال أسبوع وعيار 21 بـ3690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يستمر سعر الذهب في مصر فى التذبذب خلال الجلسات الثلاث الماضية في محاولة لتجميع الزخم الكافي ليستمر في حركة الصعود، ولكن بشكل عام يعتمد الذهب فى مصر فى تداولات على حركة سعر الذهب العالمى خاصة مع عودة الاستقرار في تحركات سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4216 جنيها. عيار 21 يسجل 3690 جنيها. عيار 18 يسجل 3165 جنيها. الجنيه الذهب 29536 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 2.5% لينخفض بمقدار 93 جنيها ليغلق عند المستوى 3677 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليظل التسعير معتمداً على حركة السعر العالمي.

وتراجعت المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

فقد أظهر صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات السعر العالمي.

هذا وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر بنسبة 10.7% ليصل إلى 9.2%، يأتي هذا في ظل تزايد العجز الصافي في الأصول الأجنبية لدى البنوك للشهر الثالث على التوالي.