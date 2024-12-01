شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة تعليم برئاسة ياسين منصور والان مع تفاصيل الخبر

قررت الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة-طبقًا للتصويت التراكمي- برئاسة ياسين منصور رئيسًا لمجلس الإدارة ممثلًا عن شركة بالم هيلز للتعمير، وأحمد بدر الدين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة Thebes CV، ومحمد الرشيد عضو مجلس الإدارة المنتدب، وكل من هشام جوهر، وطارق طنطاوي، وحازم بدران، ومحمد عطا الله، وهمر الإمام، وسامية البارودي، ويوسف حيدر، ووائل إسماعيل، وإسكندر عادل طعمه، وفايزة أحمد رياض، أعضاء بمجلس الإدارة، وفق بيان للبورصة المصرية،

وكانت الجمعية العامة لشركة بالم هيلز للتعمير، قد وافقت مطلع هذا الشهر، على شراء الشركة كامل الأسهم الخاصة برجل الأعمال ياسين منصور في شركة تعليم لخدمات الإدارة والبالغ عددها 216.1 مليون سهم بسعر التكلفة البالغة 8.65 جنيه للسهم الواحد بعد موافقة الجهات المعنية.