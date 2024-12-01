شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، 3690 جنيها للبيع، و3675 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، إلى: 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29520 جنيها للبيع، و29400 جنيه للشراء.