شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين حاتم بارجاش رئيسا لمجلس إدارة «تهامة».. وصالح الرشيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقده يوم الأربعاء 25 / 05 / 1446 الموافق 27 / 11 / 2024م، والذي تم خلاله انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 27 / 11 / 2024 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في 26 / 11 / 2027.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس خلال اجتماعه الأول أمس، تعيين حاتم بارجاش، رئيسا لمجلس الإدارة، وصالح الرشيد، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وممثلي الشركة لدى مجموعة تداول السعودية، وممثلي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس خلال اجتماعه الأول أمس، تعيين حاتم بارجاش، رئيسا لمجلس الإدارة، وصالح الرشيد، نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وممثلي الشركة لدى مجموعة تداول السعودية، وممثلي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.