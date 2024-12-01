الاقتصاد

الموافقة لـ«المطاحن الرابعة» على رفع الطاقة الإنتاجية 11.67%

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن الرابعة موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي على رفع طاقتها الإنتاجية من الدقيق بنسبة 11.67% من 945 ألف طن متري إلى 1,055 ألف طن متري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ستسمح هذه الزيادة في الطاقة للشركة بإنتاج المزيد من السلع النهائية (الدقيق والنخالة والأعلاف الحيوانية وغيرها) مما سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للفترات القادمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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