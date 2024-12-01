شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«المطاحن الرابعة» على رفع الطاقة الإنتاجية 11.67% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن الرابعة موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي على رفع طاقتها الإنتاجية من الدقيق بنسبة 11.67% من 945 ألف طن متري إلى 1,055 ألف طن متري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستسمح هذه الزيادة في الطاقة للشركة بإنتاج المزيد من السلع النهائية (الدقيق والنخالة والأعلاف الحيوانية وغيرها) مما سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للفترات القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستسمح هذه الزيادة في الطاقة للشركة بإنتاج المزيد من السلع النهائية (الدقيق والنخالة والأعلاف الحيوانية وغيرها) مما سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للفترات القادمة.