الاقتصاد

«وسم»: ترسية مشروع مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات على إشعار ترسية مشروع مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تتجاوز (9%) من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تزويد رخص واشتراكات تقنية خاصة بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة.
ونوهت باستلام اشعار الترسية يوم الخميس 28-11-2024م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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