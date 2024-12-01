شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم»: ترسية مشروع مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات على إشعار ترسية مشروع مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (9%) من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تزويد رخص واشتراكات تقنية خاصة بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة.
ونوهت باستلام اشعار الترسية يوم الخميس 28-11-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (9%) من اجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تزويد رخص واشتراكات تقنية خاصة بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة.
ونوهت باستلام اشعار الترسية يوم الخميس 28-11-2024م.