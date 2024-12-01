شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مرافق» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 21 أبريل 2025م وتنتهي في 20 أبريل 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 446-07-12 الموافق 2025-01-12.
وأوضحت أن في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة، تكون سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:
تحقق المعايير الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى لجنة المكافآت والترشيحات، ويرفق بطلب الترشح الوثائق التالية:
1. إكمال وتوقيع نموذج طلب الترشح الخاص بالشركة عربي وإنجليزي
2. إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية عربي وإنجليزي.
3. إكمال وتوقيع النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة عربي وإنجليزي.
4. سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
5. إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
6. إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
7. صورة واضحة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية.
9. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
توضيح صفة العضوية، إذا كان المرشح عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشح.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 446-07-12 الموافق 2025-01-12.
سياسة ومعايير الترشح
وأوضحت أن في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة، تكون سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:
تحقق المعايير الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى لجنة المكافآت والترشيحات، ويرفق بطلب الترشح الوثائق التالية:
1. إكمال وتوقيع نموذج طلب الترشح الخاص بالشركة عربي وإنجليزي
2. إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية عربي وإنجليزي.
3. إكمال وتوقيع النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة عربي وإنجليزي.
4. سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
5. إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
6. إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
7. صورة واضحة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية.
9. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
توضيح صفة العضوية، إذا كان المرشح عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشح.