شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المعهد التكنولوجى وإحدى المدارس بالعاشر من رمضان يزورون محطات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفدًا من طلاب قسم الهندسة المدنية بالمعهد التكنولوجي العالي بالمدينة، لتوفير فرص التعلم الميداني وربط الجانب النظري بالعملي، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز والمؤسسات الأكاديمية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمحطة تنقية المياه بطاقة 600 ألف م³/ يوم، حيث اطَّلع الطلاب على آليات عمل المحطة وتقنيات التشغيل الحديثة المستخدمة في تنقية المياه وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، وذلك بحضور المهندس علي سليم، المشرف العام على المحطات، الذي قدم شرحًا عمليًا عن أنظمة التشغيل والصيانة، مستعرضًا أهم التحديات التقنية التي تواجه المحطات وكيفية التغلب عليها، بجانب الإجابة على استفسارات الطلاب، مما ساهم في إثراء معارفهم وتعزيز فهمهم للعمليات الميدانية.

وفي السياق ذاته، استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، طلاب مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي، في جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات الحيوية بالمدينة، بهدف تعريف الطلاب بأهمية هذه المشروعات ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

بدأت الجولة بزيارة محطة المياه OTV، وتقديم شرح تفصيلي حول آليات تشغيل المحطة وعمليات تنقية المياه، وتسليط الضوء على المراحل المختلفة التي تمر بها المياه لضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام، وركّز الشرح على أهمية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة.

كما شملت الجولة أيضًا زيارة المشتل الزراعي بالمدينة، حيث استقبل المهندس محمد جمعة، الطلاب، لتوضيح الأنواع المختلفة من النباتات المزروعة وطرق العناية بها، مؤكداً أهمية الزراعة في تحسين البيئة، وتعزيز المساحات الخضراء، وتأثيرها الإيجابي على جودة الحياة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أهمية مثل هذه الزيارات التعليمية في تعزيز فهم الطلاب للمشروعات التنموية الكبرى، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، مشيرًا إلى حرص جهاز المدينة على دعم الأنشطة التي تساهم في بناء وعي الجيل الجديد، معرباً عن التزام الجهاز بمواصلة التعاون مع المعاهد والكليات الهندسية، والمؤسسات التعليمية، لدعم الكوادر المستقبلية.

