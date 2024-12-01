شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتابعون موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشروع الإسكان الأخضر ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمشروعات الأخرى، وذلك بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وناقش مسئولو الإسكان خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ المشروعات، حيث تم استعراض نسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه فرق العمل، والخطط الزمنية المعتمدة لتسليم الوحدات السكنية، كما تناول الاجتماع تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعات الإسكان الأخضر لتعزيز جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مسئولو الإسكان، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة.

من جانبه، شدد المهندس كمال بهجات، على مواصلة دعم الهيئة الكامل لجميع الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تلك المشروعات.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المدن الجديدة كمحاور للتنمية العمرانية المتكاملة، وتحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لجميع المواطنين.