شكرا لقرائتكم خبر عن 4595 رسالة غذائية مصدرة.. والموالح على رأس قائمة الفواكه المصدرة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ45 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 23 - 29 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة، وأصدرت الإدارة 1053 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 783 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4595 رسالة بنحو 173 ألف طن لعدد 1490 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 43 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 18 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 37 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وليبيا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 184 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 875 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 705 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 690 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 870 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا واستراليا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 334 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 286 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 85 منتج و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 750 منتج جديد، وأصدرت 38 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 3 زيارات تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 27 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 621 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، قنا، الأقصر، شمال سيناء، الغردقة والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 53 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 863 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 404 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الدقهلية، سوهاج، المنوفية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، القاهرة والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 5 مخازن خلال الأسبوع الماضي في محافظات الشرقية، البحيرة وسوهاج.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، قنا، الفيوم، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، البحر الأحمر والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 507 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن والنعام ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 29 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظات الجيزة والشرقية والفيوم وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وتم فتح باب تصدير المغلفات الحيوانية الطبيعية (الأمعاء) إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حضور اجتماعات مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة صحة الحيوان والنبات الأمريكية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة والغربية، كما تم تسجيل 6 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

و في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن مخللات، و 300 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 12 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 700 كجم وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، المحافظة) على 49 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والوحدة المحلية والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وتم المرور على 6 منشآت غذائية أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 20 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 117 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، نبروه، بني عبيد، بلقاس، منية النصر، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 2 طن و نصف مصنعات لحوم ودقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (طهطا، جرجا، البلينا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 400 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 11 حملة تفتيشية على عدد 34 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (بندر سوهاج، أخميم، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 31 منشأة غذائية بمركز دمنهور وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 50 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 10 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، تلا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على 9 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 9 منشآت غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.