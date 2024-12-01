شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر فوز ترامب على سيناريوهات الفائدة فى أمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

زاد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية من التوقعات بالإنفاق المالي والحكومي الكبير وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد الحدود، وقد هدد ترامب مطلع الأسبوع الماضي أنه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية بنسبة 10% وعلى واردات كل من المكسيك وكند بنسبة 25%.



حتى الآن لا يوجد تقييم واضح لتأثير التعريفات الجمركية على الأسواق، حيث تنقسم الأسواق إلى فريقين، الأول يرى أن التعريفات وخفض الضرائب سيعمل على زيادة معدلات التضخم مما يجبر البنك الفيدرالي على تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يزيد من عوائد السندات الحكومية والدولار ويكون تأثيره سلبي على الذهب.



أما الفريق الثاني، يرى أن التعريفات الجمركية والإنفاق الحكومي المرتفع سيزيد من الدين الحكومي الأمريكي المرتفع بالفعل مما سيؤثر على النمو الاقتصادي بشكل سلبي ليدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الارتفاع.



تسبب عدم اليقين في دفع الذهب إلى التراجع بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة، وتظل الأسواق في حالة ترقب لما سيحدث في سوق الذهب مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.



في المقابل تتوقع الأسواق باحتمال يصل إلى 68% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر، واحتمال آخر بنسبة 32% أن يبقي الفائدة دون تغيير.



الأسبوع القادم تصدر بيانات قطاع العمالة الأمريكي وأعداد الوظائف الجديدة عن شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي ومنهم رئيس البنك جيروم باول، والتي ستشهد متابعة كبيرة من الأسواق في محاولة لتوقع مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة قبل اجتماع البنك في ديسمبر.