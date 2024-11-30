شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل: إنتاج 110 ملايين طن غزل على مستوى العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

‫‏أكد كريستيان فيرش، المسؤل بشركة ريتر في مصر، أن عام 2023 شهد إنتاج 110 ملايين طن غزل على مستوى العالم، فيما بلغت عدد مرادن الغزل 250 مليون مردن يبلغ إنتاجها 60 مليون طن.

وأشار في لقاء خاص مع الخليج 365 من زيورخ بسويسرا، إلى أن الشركة تأسست عام 1795 وأدرجت في بورصة زيوريخ عام 1985 أسسها جون جلوب ريتر والذي سميت على اسمه، وهي تعتبر أول شركة في العالم تصنع ماكينات الغزل ، حيث بدأت عملية التصنيع الفعلية لتلك الماكينة عام 1835 وهي كانت الشركة الصناعية الأولى في سويسرا بداية من عام 1852 .

أضاف فيرش لـ" الخليج 365" من داخل المقر الرئيسي للشركة في فنتر تور بزيورخ ، أن عملية التحدث والتطوير مستمرة ولا تتوقف ، لافتا إنه تم الانطلاق ‏بعد ذلك بالإضافة إلى مركزها في سويسرا إلى الصين والهند وعام 2017 تم ضم شركة أس أس أم لمجموعة ريتر التي تراعي البيئة بشكل كبير ،وشركات مثل بريمر وجراف ، وتحرص على الاستدامة قبل نحو 30 سنة وهي تضم تحتها 18 شركة ويبلغ عدد العاملين حوالي 5100 عامل.

أضاف Christian Fersch أن سويسرا بها 3 مراكز تصنيع وخدمات ما بيع البيع بالإضافة ،بالإضافة إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والتشيك وتركيا والصين وباكستان والهند والبرازيل وأمريكا .

وحول ترشيد الطاقة أشار أن الماكينات ترشيد الطاقة وتحافظ على البيئة وتريد استخدام الخامات .

كما كشف أن الشركة حققت مبيعات عام 2022 بلغت نحو 1.5 مليار دولار وحققت 1.4 مليار دولار عام 2023 .

وبسؤاله عن حجم المبيعات لقارة أفريقيا بما فيها مصر أوضح أن المبيعات ارتفعت بشكل كبير عام 2023 حيث بلغت 164.8 مليون دولار مقارنة ب 47.4 مليون دولار عام 2022.



