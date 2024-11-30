شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت والزيوت العطرية أهم الصادرات المصرية إلى الجابون خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التبادل التجارى بين مصر والجابون، حيث سجل نحو 19.950 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاء ترتيب أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الجابون خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، وفقا لما يلي :

1. أحجار وأسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.

3. خلاصات للدباغة والصباغة واصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.

4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.

وفي المقابل جاءت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، وفقا لما يلي :

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.

2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 .