شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 209 عمارات جديدة ضمن سكن لكل المصريين فى برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية في مدينة برج العرب الجديدة، حيث يتم تنفيذ 209 عمارات سكنية تضم 5016 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بالحي التاسع بالمدينة.

وشدد المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، على الشركات العاملة بالموقع بضرورة الالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتنفيذ تعليمات مهندسي الدعم الفني بوزارة الإسكان، والتشديد على اعتماد جميع العينات قبل البدء في التنفيذ وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتسليم الأعمال طبقاً لخطة تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي، لتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة لها.