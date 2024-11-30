شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مشروعات التنمية المجتمعية لقطاع لخدمة أهالي بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد للاحتفال بتخريج أول دفعة من مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ - عددا من مشروعات التنمية المجتمعية التى قدمها قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية شريك حقل غاز ظهر لخدمة و دعم أهالى محافظة بورسعيد فى مجالات الرعاية الصحية و وتنمية مهارات الشباب .

وتفقد الوزير ومرافقوه المركز الطبى لصحة الاسرة ومركز التنمية الشبابية بالحى الاماراتى بالمحافظة، حيث اطلع على الخدمات التى يقدمها المركز الطبى لتقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية للمواطنين، وكذلك خدمات مركز التنمية الشبابية لدعم النشء والشباب فى المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وتطوير المواهب.

ضمت الجولة النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب و النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائبة نهى ذكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ و أعضاء المجالس النيابية ببورسعيد النائب حسن عمار و النائبة أمل عصفور عضوا مجلس النواب و النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ.

كما شارك النائب إيهاب عبد العظيم و النائب محمد إسماعيل عضوا مجلس النواب، و من قيادات الوزارة و قطاع البترول المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى و اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة و المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول .