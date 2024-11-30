شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر اليوم يرتفع 40 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، السبت، ارتفاعاً محدودًا بحوالي 40 جنيها، حيث بلغ سعره الآن 29440 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيهاً للجرام، مما تسبب في ارتفاع الجنيه الذهب.



