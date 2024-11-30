شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد عددا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي شاركت بها الوزارة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع المنتهي، انعقاد فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتعاون بين جامعة الدول العربية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وبمشاركة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، والحكومات، ومؤسسات التمويل العربية.

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، خلال زيارته لمصر، حيث ناقشا مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص؛ كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع ثلاث اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بقيمة 600 مليون دولار.

من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السفير ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية، وفي ختام اللقاء، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، و سفير مملكة إسبانيا لدى مصر؛ منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».

كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنقضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما شاركت أيضا في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة. وشاركت في فعاليات إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023.

كما شهد الأسبوع المنقضي، مشاركة الوزارة بورشتي العمل الخاصة بمشروعي 5.7 " مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية "، و5.8 " مراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر" ضمن البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ،لدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر "رؤية مصر 2030".



حصاد وزارة التخطيط والتعاون الدولي



وزارة التعاون الدولي



حصاد وزارة التخطيط



الحصاد الأسبوعي