شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 20 مليون دولار التبادل التجارى بين مصر والجابون خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يرصد العلاقات المصرية الجابونية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهرالأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون 19.950مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

ومن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. احجار واسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.

3. خلاصات للدباغة والصباغة واصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.

4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.

2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 .