شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الشركة المتحدة الصناعة الوطنية والقطاعات الإنتاجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال قنواتها الإعلامية المتنوعة وبرامجها المتخصصة في تسليط الضوء على المنتجات الوطنية والصناعات المصرية، من خلال عدد من البرامج التي ساهمت في تعزيز الفهم والوعي لدي المواطنين بأهمية المنتجات الوطنية.

وقدمت الشركة المتحدة حملات إعلامية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المحلية، مما ساعد في زيادة الطلب على المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا وخلق وعي جماهيري بأهمية شراء المنتج الوطني وتفضيله على الاستيراد من أجل الوقوف بجانب هذه القطاعات الإنتاجية لكونها أحد محفزات النمو وأن هذه الصناعات توفر آلاف من فرص العمل.

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم عدة برامجها منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الكونتينر" وبرنامج صنايعة مصر، لإبراز الصناعات الوطنية التي تقدم منتجات بجودة عالية للسوق المصري بجانب أسواق التصدير، وإلقاء الضوء على الأسواق التصديرية الكبرى التي تستقبل المنتجات الوطنية.

وتعاونت الشركة المتحدة مع الحكومة المصرية للترويج لمبادرات وطنية مثل مبادرة "صنع في مصر"، والتي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ونجحت من خلال الإعلام، في توصيل رسالة هذه المبادرات إلى جميع شرائح المجتمع، مما زاد من التفاعل الشعبي معها.



وراعت الشركة المتحدة من خلال عدد من البرامج الحوارية من أجل تقريب وجهات النظر بين رجال الصناعة من جانب والجمهور من جانب أخر، وساهمت في حل مشكلات تواجه هذا القطاع، مثل ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الصناعة ودورها في التنمية.

كما ساهمت الشركة المتحدة من خلال برامجها الحوارية المنتشرة في الفضائيات في عرض وجهات نظر رجال الصناعة، مما ساهم في حل العوائق البيروقراطية والتعامل الجاد من كافة المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية.