شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدنا الحلوة".. تنشيط السياحة: نحرص على إبراز المقاصد السياحية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، على أهمية السياحة الداخلية، والحرص المستمر على إبراز المقاصد السياحية المختلفة للترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع المصريين على زيارة الأماكن السياحة والأثرية بمختلف محافظات مصر.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تحرص بشكل دائم على إبراز تنوع المقاصد السياحية، ونشر المحتوى الذي يبرز ويظهر جمالها وعظمتها عبر المنصات المختلفة، كما يتم نشر محتوى يتعلق بالأكلات المصرية، والتراث المصري، والزي المصري وغيرها.

أضاف: القطاع الخاص كذلك يشارك بشكل كبير في الترويج للسياحة الداخلية من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، وعروض الأسعار وباقات السفر التي تطلقها شركات السياحة والمنشآت الفندقية المختلفة.

ويستمر الترويج للأماكن السياحية والأثرية لتنشيط السياحة الداخلية ولاسيما سياحة اليوم الواحد، مما يعمل على خلق تجارب سياحية جديدة ومختلفة مما يساهم في تشجيع السياحة الداخلية وجذب مزيد من الحركة السياحية، ولاسيما سياحة اليوم الواحد والتي تهدف إلى ضمان استمرار انتعاش القطاع السياحي في المحافظات طوال العام بما يساهم في تعظيم العائد الناتج من النشاط السياحي لما له من أثر كبير على الاستثمار في مختلف القطاعات.