شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط وخام برنت يسجل 72.94 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 72.94دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة حيث أغلقت الأسعار على انخفاض مسجلة خسائر على أساس أسبوعى بنحو 3%.

وأعلن الجيش الأوكراني استهداف مستودع النفط الروسي بمنطقة روستوف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة فوروفسكوي ورازدولنوي في دونيتسك، وقالت: دفاعاتنا الجوية أسقطت 10 صواريخ أتاكمز أمريكية بعيدة المدى خلال أسبوع وقواتنا دمرت منشأتين عسكريتين ومنشأة لصواريخ نبتون المضاد للسفن التابع للجيش الأوكراني عبر استخدام صواريخ باليستية من طراز جروم-٢.



أثر تباطؤ نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلكيْن وهما الولايات المتحدة والصين بشدة على أسعار النفط هذا العام، إلا أن تخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، حدت من هذه الخسائر.

وسبق أن أعلنت مجموعة أوبك+ التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيًّا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.