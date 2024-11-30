شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار: زيادة التبادل الاستثمارى بين مصر وولاية شمال الراين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الشؤون الاقتصادية بولاية شمال الراين مراسم توقيع إعلان تعاون مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره بالولاية NRW Global business.

وقد تضمن إعلان التعاون خطة عمل رقمية مشتركة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولاية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم متابعة ما تم تحقيقه خلال القمة الاقتصادية القادمة بالقاهرة.

كما عقد الوزيران لقاء مشتركا تناول إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وتم الاتفاق على قيام وفد برئاسة الوزير الألماني بزيارة إلى مصر العام المقبل يرافقه الشركات الألمانية الواقع مقرها بالولاية، وذلك لعقد فعاليات الدورة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر وولاية شمال الراين.

كما افتتح الوزيران فعاليات الدورة الأولى من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، وذلك بحضور نحو ١٠٠ شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصري.

وقد استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التطورات الاقتصادية في مصر، والسياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولاية شمال الراين فيستفاليا.

ووجه الوزير الدعوة إلى كافة الشركات المشاركة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، والذي يعد حلقة الوصل بين السوق الألماني والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، كما ألقى الوزير الضوء على أبرز نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وكذلك أهم التحديات وسبل مواجهتها.

ومن جانبه ثمن السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا الأهداف الرقمية الطموحة التي يهدف الجانبان إلى تحقيقها، مؤكدا أهمية زيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دوسلدورف، والتي ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع ألمانيا على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

كما تم عقد جلسة حوارية بمشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله - رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري د محمد عبد الجواد- نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شارك عن الجانب الألماني ممثلي شركات Thyssenkrupp، وشركة Energy for climate، وشركة Rayvenlaser، حيث ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وكيفية تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه تدفق تلك الاستثمارات إلى مصر.

وقد تناول رئيس التمثيل التجاري عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر أمام الشركات الألمانية ، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى ٩ مليارات يورو بنهاية العام المقبل مرتفعا من ٧ مليارات حاليا، وأن يكون نصيب ولاية شمال الراين ٣ مليارات يورو وفقا للخطة الموضوعة من جانب المكتب التجاري في برلين.