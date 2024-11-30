شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر يسجل 3680 جنيهًا بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في السوق المصري، وذلك مع استقرار ملحوظ للذهب في مصر عند مستويات 3680 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4206 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3680 جنيها.

عيار 18 يسجل 3145 جنيها.

الجنيه الذهب 29440 جنيها.

الذهب في مصر

أنهى الذهب العالمي تداولات شهر نوفمبر على انخفاض هو الأكبر منذ 14 شهر، وذلك في ظل تأثير فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية ما تسبب في ارتفاعات قياسية للدولار الأمريكي، وبالرغم من محاولات الذهب للارتفاع نهاية الأسبوع الماضي إلا أنه أغلق تداولات الأسبوع الأخير في الشهر على انخفاض أيضاً.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2605 دولار للأونصة قبل أن يغلق التداولات عند المستوى 2650 دولار للأونصة، يأتي هذا على الرغم من ارتفاعه يوم أمس الجمعة بنسبة 0.5%، وفق تحليل جولد بيليون.

وخلال شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 3.4% وهو أكبر انخفاض منذ شهر سبتمبر من عام 2023 حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، قبل أن يقلص خسائره خلال النصف الثاني من الشهر.

قاد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية عمليات البيع على الذهب وسلع الملاذ الآمن، وفي المقابل ارتفع الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.