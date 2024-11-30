اطلاق بورصة جديدة في أمريكا تسمح بتداول الأسهم على مدار الساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية موافقتها لبورصة 24 Exchange لتكون أول بورصة يمكنها التداول على مدار 23 ساعة يوميا خلال 5 أيام عمل، وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم السبت.

وستعمل البورصة تحت الإشراف التنظيمي للهيئة، مما يضمن حماية شاملة للمستثمرين، مع توفير إمكانية الوصول إلى تداول الأسهم الأمريكية من خلال وسطاء معتمدين لعملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر إطلاق البورصة على مرحلتين، حيث تفتتح الجزء الأول في النصف الثاني من عام 2025، وخلاله تعمل البورصة 15 ساعة يوميا من 4 صباحا بالتوقيت الشرقي حتى الساعة 7 مساء.

وبمجرد استيفاء الضوابط والإجراءات التنظيمية، ستشهد المرحلة الثانية تشغيل التداول لمدة 23 ساعة يوميا، مع توقف لمدة ساعة واحدة فقط لتحديث النظام.

وستتبع التداولات جداول العطلات في البورصات الأمريكية الكبرى مثل بورصة نيويورك وناسداك، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل 24 Exchange، تقديم العقود المستقبلية والتداول الفوري للعملاء المؤسسيين.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لبورصة 24 Exchange، ديمتري جالينوف، في بيان صحفي إن المتداولين يكونوا في أكبر خطر عندما يكون السوق مغلقا في موقعهم الجغرافي، مضيفا أن بورصة “24X” ستسعى إلى التخفيف من هذه المشكلة من خلال تسهيل تداول الأسهم الأمريكية على مدار الساعة للوسطاء وتجارهم من المؤسسات والعملاء الأفراد”.

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