النفط يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3% بعد انحسار مخاوف الإمدادات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة مقتربة من خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني واحتمال زيادة المعروض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن أربع دبابات إسرائيلية توغلت في الحي الغربي من بلدة الخيام الحدودية.

وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. ومع ذلك، قللت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء من علاوة المخاطر على النفط لتهبط أسعاره وفقا لـ “العربية”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46%إلى 72.94 دولار للبرميل عند التسوية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.05% مسجلة 68 دولارا للبرميل. وكان يوم الخميس عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة عيد الشكر. ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.1% في أسبوع فيما زاد بنسبة 0.2% في شهر نوفمبر، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 4.8% أسبوعيا و1.2% شهريا.

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