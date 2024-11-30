شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الجمارك: تشغيل خط الرورو نقلة كبيرة فى مجال النقل واللوجستيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي يعد نقلة كبيرة وحيوية في مجال النقل الدولي واللوجستيات، كما يساهم بشكل كبير في تحويل مصر إلى مركز إقليمي في تجارة الترانزيت. من المتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية بشكل عام، والصادرات الزراعية بشكل خاص.

وأوضح العرجاوى، في تصريحات صحفية اليوم، أن بدء تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا يقلل من زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، مما يساهم في فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية في السوق الإيطالية والأوروبية. وهذا يدعم زيادة الموارد والعائدات الدولارية، كما يعوض جزءًا من خسائر مصر نتيجة الهجمات الحوثية على السفن العابرة في البحر الأحمر عبر قناة السويس، التي تعد واحدة من أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف رئيس لجنة الجمارك ، أن تدشين خط الرورو لنقل الحاصلات الزراعية يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية سريعة التلف إلى أوروبا وإنجلترا.

وأكد العرجاوي، أن تدشين خط الرورو هو بداية لتدشين خطوط أخرى تخدم صادراتنا الزراعية المصرية فى الوصول إلى الأسواق الخارجية، ويسهم في تعزيز تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية. ويساعد في تقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا، بل إلى أوروبا، حيث يتم تشغيل سفينة بسعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيًا.