شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج للسياحة في مصر.. حصاد نشاط السياحة والآثار في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى لمعهد الدراسات القبطية، شارك وزير السياحة والآثار شريف فتحى في احتفالية مرور 70 عاما على إنشاء معهد الدراسات القبطية، والاحتفال بمرور 12 عاما على جلوس قداسة الباب تواضرس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول.

وثمن الوزير، خلال كلمته، على التنوع الكبير في التخصصات والدراسات بالمعهد، كما نوه عن مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ولجاهزية بعض مواقعه حالياً لإستقبال الزائرين.

كما شارك الوزير في افتتاح المعرض التاريخي والفني والعلمي الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة.

وزير السياحة والآثار يلتقي مع ممثلي القطاع السياحي والمستثمرين والخبراء السياحيين

التقى الوزير رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين، حيث تم مناقشة سبل تطوير صناعة السياحة في مصر وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

كما تم مناقشة وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر، والمبادرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، ومناقشة الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع.

لقاء وزير السياحة والآثار مع محافظ روتاري مصر

التقى الوزير مع محافظ روتاري مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع السياحة والآثار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ببعض المواقع السياحية والأثرية.

كما تم استعراض أهم الفعاليات المستقبلية التي سوف ينظمها روتاري مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها الدورة الثانية عشر لمؤتمر روتاري مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل حيث تم توجيه الدعوة للسيد الوزير لحضور هذا المؤتمر.

حرم رئيس جمهورية كولومبيا تزور المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة

خلال زيارتها الحالية لمصر، زارت حرم رئيس جمهورية كولومبيا والوفد المرافق لها كل من المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقد قامت السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بجولة داخل المتحفين أعربت خلالها عن إعجابها بمقتنياتهما وتَمَيُّز العرض المتحفي بهما، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بهما، والتي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بآثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين.

الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم بالمعرض السياحي الدولي ببولندا

شاركت الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي ITTF ببولندا، وقد فاز الجناح المصري المشارك بجائزة أفضل جناح من حيث التصميم، حيث ضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري.

وخلال أيام المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدداً من اللقاءات المهنية مع رئيس اتحاد شركات ووكالات السياحة والسفر البولندي، وأهم منظمي الرحلات وشركات الطيران ببولندا ودول شرق أوروبا، حيث تم استعراض المقومات والأنشطة السياحية والمقاصد الأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. كما عقد مؤتمراً صحفياً حضره ممثلي وسائل الإعلام البولندية والدولية تم خلاله التأكيد على أهمية السوق البولندي وتعريف السائح البولندي بالمقصد السياحي المصري.

الكشف عن صرح معبد بطلمي جديد بسوهاج

كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي، وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.

وترجع أهمية هذا الكشف إلى أنه يُعد النواه الأولى لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد، كما أثبتت الدراسات الأولية أن أبعاد هذا الصرح قد تضاهي أبعاد صرح معبد الأقصر.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض الحوافز السياحي الدولي بإسبانيا

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض الحوافز السياحي الدولي الذي أُقيمت فعالياته بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا وهو أحد أكبر وأهم معارض الحوافز والمؤتمرات في أوروبا.

وقد شاركت الوزارة في هذا المعرض بجناح يضم 5 شركات سياحة و4 فنادق مصرية بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بإسبانيا، كما تم تقديم عروض تقديمية لرواد الجناح تستعرض ما يمتلكه المقصد السياحي المصري من مقومات وإمكانيات لسياحة الحوافز وذلك لتشجيع الشركات والمؤسسات العالمية على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى بمصر.

المتحف المصري الكبير يستضيف فعالية "تأثير الإبداع"

استضاف المتحف المصري الكبير فعالية "تأثير الإبداع" التي تم تنظيمها بالتعاون بين مؤسسة دروسوس وجمعية نهضة المحروسة؛ لتسليط الضوء علي الدور الذي يلعبه الإبداع في مجالات التراث والفنون والحرف اليدوية.

بدأت هذه الفعالية بجولة بالمتحف والمعرض الخاص بالفعالية، كما قامت فرقة فابريكا باختتام الفعالية حيث قدَّمَت أوبريت الليلة الكبيرة.

وزارة السياحة والآثار تُشارك في رعاية مشروع "التجديف من أجل مصر"

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية مشروع "التجديف من أجل مصر 2024 " والذي يقوم خلاله المجدف الهولندى المحترف والمشهور "روب فان دير آر" برحلة تجديف لمدة أسبوع بمجرى نهر النيل بدءاً من بنى سويف وصولا إلى القاهرة.

ويهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على جمال مصر وتراثها الطبيعى والثقافي المتميز، بالإضافة إلى الترويج لمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، ورفع الوعى بأهمية الحفاظ على نهر النيل.