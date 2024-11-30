شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يستعرض تفاصيل بطولات كرة القدم في العالم من متحف الفيفا.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الزميل عبد الحليم سالم في بث مباشر لليوم السابع من زيورخ بسويسرا ، أن متحف الفيفا كشف العديد من التفاصيل الدقيقة حول كل بطولات العالم للمنتخبات، وبما فيها لقطات مهمة للجمهور وقصة الأبطال وافضل اللاعبين.

وافتتح متحف الفيفا عام 2016 وهو بمثابة قصة كبيرة لبداية كرة القدم وقصة كبيرة لنجاح المنتخبات التي فازت بالبطولات، ويتضمن المتحف عدة طوابق ومتجر كبير لبيع القمصان الخاصة بالاندية والأدوات الرياضية.

ووفق المعلومات تم إنشاء متحف الفيفا العالمي لكرة القدم تكريماً للرياضة الأكثر شعبية للفرق في العالم، ويعرض تاريخ كرة القدم العالمية وتطورها الرائعين، كما يقدّم تذكيراً بأشهر البطولات الكبرى الماضية ويبين كيف أن كرة القدم لم تؤثر بالناس فحسب بل ساهمت أيضا في إثراء حياة جميع أنواع البشر.

ويقع متحف الفيفا العالمي لكرة القدم قبالة محطة بانهوف إينه للقطارات، في قلب مدينة زيوريخ – ويمثل مكان التقاء لعدد من مشجعي كرة القدم والرياضة. وهنا، تشكّل مساحة العرض البالغة 3000 متراً مربع تجربة تفاعلية، ووسائط متعددة. كما توثّق 1000 معروضة حصرية وحوالي 500 شريط فيديو كامل تاريخ كرة القدم العالمية – وتُظهر كيف وحّدت الناس.