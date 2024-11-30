شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى ينخفض بنسبة 3.4 % خلال نوفمبر 2024 بسبب فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الذهب العالمي تداولات شهر نوفمبر على انخفاض هو الأكبر منذ 14 شهر، وذلك في ظل تأثير فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية ما تسبب في ارتفاعات قياسية للدولار الأمريكي، وبالرغم من محاولات الذهب للارتفاع نهاية الأسبوع الماضي إلا أنه أغلق تداولات الأسبوع الأخير في الشهر على انخفاض أيضاً.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2605 دولار للأونصة قبل أن يغلق التداولات عند المستوى 2650 دولار للأونصة، يأتي هذا على الرغم من ارتفاعه يوم أمس الجمعة بنسبة 0.5%، وفق تحليل جولد بيليون.

وخلال شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 3.4% وهو أكبر انخفاض منذ شهر سبتمبر من عام 2023 حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، قبل أن يقلص خسائره خلال النصف الثاني من الشهر.



قاد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية عمليات البيع على الذهب وسلع الملاذ الآمن، وفي المقابل ارتفع الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، ولكنه استطاع أن يغلق تداولات شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 1.8%.



فوز ترامب زاد من التوقعات بالإنفاق المالي والحكومي الكبير وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد الحدود، وقد هدد ترامب مطلع الأسبوع الماضي أنه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية بنسبة 10% وعلى واردات كل من المكسيك وكند بنسبة 25%.