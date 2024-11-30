شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزير السياحة.. إطلاق مهرجان الإضاءة بميدان سوهو بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء احتفالية مبهجة حيث أصوات الموسيقي تعلو في سماء مدينة شرم الشيخ، أطلق، مساء أمس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مهرجان الإضاءة السنوي الذي تم تنظيمه في ميدان سوهو بالمدينة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويعد هذا المهرجان هو مهرجان سنوي عالمي يتم تنظيمه بميدان سوهو ضمن مظاهر الاستعداد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث قرب انتهاء العام الجاري 2024 وقدوم عام جديد 2025.

وقد حرص وزير السياحة والآثار على المشاركة في هذا المهرجان السنوي العالمي، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يضفي أجواء من البهجة والسعادة على مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" ومشاهد الاحتفال به تؤكد على أن هذه المدينة رسخت مكانتها كمدينة سياحية عالمية.

وأشاد الوزير بحرص مئات السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم على المشاركة بهذا المهرجان كل عام للاستمتاع بهذه الأجواء السعيدة والاحتفالات المختلفة التي يتم تنظيمها في الميادين وشوارع المدينة وتزينهم بالأنوار والزينة احتفالاً بقرب قدوم أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة.

وقد شارك في حضور هذا المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب مئات من السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضاً موسيقياً غنائياً استعراضياً بكافة اللغات، وهو ما يبعث رسالة تهنئة من مدينة شرم الشيخ إلى العالم أجمع بقرب قدوم عيد الميلاد المجيد وسنة جديدة سعيدة، كما تم إطلاق الألعاب النارية، وتقديم عرض فني عالمي لأحد الفرق الإنجليزية العالمية حازت على إعجاب كافة السائحين بمختلف جنسياتهم.



