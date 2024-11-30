شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربى يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية (القطاع الثالث) بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أحد المشروعات السياحية الكائنة بمنطقة - رأس حوالة - بحرى طريق إسكندرية مطروح الساحلي، بهدف معاينة ومتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد، وكذا مطابقتها للترخيص الصادر للمشروع.



وخلال الجولة، تبين تنفيذ الشركة المخصص لها المشروع لعدد 4 فنادق، وجارٍ تجهيز نحو فندقين للتشغيل، والمستهدف إجمالي 7 فنادق للمشروع بالكامل، وذلك بعدد نحو 1564 وحدة فندقية بخلاف مراحل القرارات الوزارية اللاحقة للمشروع، والتي تلزم تنفيذ 50 % وحدات فندقية على الأقل من إجمالي الوحدات بالمشروع طبقاً لاشتراطات الساحل الشمالي.



وشدد رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل منتظم وتنفيذ المباني الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الجولة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التزام جميع مشروعات الساحل الشمالي "القرى السياحية بالأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي والممتدة من الكيلو ٣٤ إلى مدينة السلوم غرب محافظة مطروح"، بالضوابط والقرارات الخاصة بالتنفيذ، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 بنقل ولاية الأراضي بالساحل الشمالي بمسطح نحو ٧٠٧ آلاف فدان لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفي إطار اختصاص (القطاع الثالث) للساحل الشمالي بالمنطقة من غرب مدينة رأس الحكمة حتى الحدود الغربية لمحافظة مطروح ومنطقة السلوم وتشديده على الالتزام بالبرامج الزمنية، وتنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية على وجه السرعة.