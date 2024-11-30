شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنظمة المصرية الألمانية يشارك في مؤتمر اقتصادي بـ"دوسلدورف" والان مع تفاصيل الخبر

كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن وفدًا من أعضاء المنظمة المصرية الألمانية برئاسته شارك فى المؤتمر الاقتصادى بين ولاية شمال الراين - وستفاليا وجمهورية مصر العربية.

أوضح سعد فى بيان له اليوم، أن المؤتمر عقد بمدينة دوسلدورف الألمانية، بمشاركة بول هولر، وزير الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والصناعة وحماية المناخ والطاقة بولاية شمال الراين وستفاليا، وسفير جمهورية مصر العربية فى برلين محمد البدري، والوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

و لفيف من رجال الأعمال الألمان و المصريين.

أشاد رئيس المنظمة بدور يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ، الوزير المفوض التجارى فى المانيا عبد العزيز الشريف.

أوضح ماجد سعد أن الجانب الألمانى استعرض القدرات الاقتصادية و الاستثمارية لمقاطعة شمال الراين فيستفاليا على عدة مستويات و واستعرض الجانب المصرى من خلال شرح مفصل عن المناطق الصناعيه فى مصر و فرص التعاون و التسهيلات المتاحة.

وتشيد المنظمة بالصورة المشرفة التى قدمهاالوزير حسن الخطيب امام ممثلى الحكومة الألمانية لمقاطعة شمال الراين فيستفاليا، مما يروج لقدرة مصر على استقبال الاستثمارات الألمانية و التسهيلات المقدمة لذلك.