“المركزي الروسي” يخفض سعر الدولار واليورو ويرفع اليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.84 روبل، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى 107.7409 روبلات.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.83 روبل، ليصل إلى 114.3149 روبلًا, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.8 كوبيكات، ليبلغ 14.7233 روبلًا.

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