شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الدولار واليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب

الروبل مقابل اليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.84 روبل، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى 107.7409 روبلات.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.83 روبل، ليصل إلى 114.3149 روبلًا.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.8 كوبيكات، ليبلغ 14.7233 روبلًا.