شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر صرف الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة، على ارتفاع بواقع 25.42 نقطة، ما نسبته 1.00%.جاء هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2573.30 نقطة.فيما أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 19.92 نقطة، أي بنسبة 2.72%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 752.40 نقطة.وأمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير، إنه لا يوجد "أي سبب للهلع" جراء تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ مارس 2022.وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحافي، على هامش قمة إقليمية في أستانا عاصمة كازاخستان.بوتين أكد أيضا أن "الوضع تحت السيطرة"، معتبرًا أنّ "العديد من العوامل الموسمية" مع التضخّم المرتفع، تسببت في الضعف الواضح للروبل.وفي وقت سابق حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.57 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل على 109.5782 روبلات.كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.05 روبلات، ليبلغ 116.141 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 17.29 كوبيكًا، ليبلغ 14.6653 روبلًا.