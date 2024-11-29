- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب ملهمة.. "ندلب" يعزز تمكين رواد الأعمال في مجالات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في النسخة الثالثة من برنامج "ألف ميل".
كما حضره عدد من رؤساء الجهات التنفيذية ومسؤولي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، والرياديين المشاركين في النسختين الثانية والثالثة والخبراء والمستشارين.
وتشمل التراخيص والإجراءات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، والممكنات المتاحة، والتمويل، والابتكار والتسويق، والخدمات الخاصة بقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين.
وتضم فعاليات المعسكر, جلسات توجيهية واستشارية، إلى جانب التواصل مع الرواد وبناء شبكة فعالة مع خبراء القطاع والمنظومة، والاستفادة من التدريبات على الابتكار وتحسين دراسات الجدوى والتعرف على التجارب الملهمة، وقصص النجاح المميزة والالتقاء مع مسؤولي القطاعين العام والخاص.
يذكر أن النسخة الثالثة من البرنامج قد تقدم لها أكثر 8000 رائد أعمال، اجتاز منهم أكثر من 500 رائد أعمال لمعايير التأهل.
وفي ذات الإطار كانت أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بالتعاون مع "ندلب" أول برنامج ماجستير في الابتكار التقني وريادة الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار سعيها لتعزيز مهارات جيل جديد من المبتكرين وربطها بالأولويات الوطنية؛ وفي إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويقدم "ندلب" دعمًا خاصًا للطلاب بمنح دراسية والعمل على مشاريع بحثية تطويرية تخدم احتياجات "ندلب" أو شركائها.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود لتحفيز الطلاب على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية 2030.
فيما يمكن لـ "ندلب" توظيف الطلاب الممولين بعد تخرجهم أو دعمهم في الحصول على فرص عمل في مجالات البحث والتطوير.
كما حضره عدد من رؤساء الجهات التنفيذية ومسؤولي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، والرياديين المشاركين في النسختين الثانية والثالثة والخبراء والمستشارين.
المعسكر التدريبي لرواد الأعمالالمعسكر التدريبي الذي يستمر لمدة 3 أيام في جامعة الأمير سلطان، يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من خلال رفع المهارات الرئيسية لديهم عبر ورش عمل تدريبية، في مجالات متنوعة.
وتشمل التراخيص والإجراءات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، والممكنات المتاحة، والتمويل، والابتكار والتسويق، والخدمات الخاصة بقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين.
وتضم فعاليات المعسكر, جلسات توجيهية واستشارية، إلى جانب التواصل مع الرواد وبناء شبكة فعالة مع خبراء القطاع والمنظومة، والاستفادة من التدريبات على الابتكار وتحسين دراسات الجدوى والتعرف على التجارب الملهمة، وقصص النجاح المميزة والالتقاء مع مسؤولي القطاعين العام والخاص.
دعم رواد الأعمالويُعد المعسكر التدريبي لرواد الأعمال, فرصة لرفع الوعي بالخدمات والممكنات التي توفرها جهات منظومتي الصناعة والخدمات اللوجستية، لتيسير رحلة رواد وتقديم الدعم اللازم لهم والرد على استفساراتهم ومناقشة أفكارهم الطموحة.
يذكر أن النسخة الثالثة من البرنامج قد تقدم لها أكثر 8000 رائد أعمال، اجتاز منهم أكثر من 500 رائد أعمال لمعايير التأهل.
وفي ذات الإطار كانت أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بالتعاون مع "ندلب" أول برنامج ماجستير في الابتكار التقني وريادة الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار سعيها لتعزيز مهارات جيل جديد من المبتكرين وربطها بالأولويات الوطنية؛ وفي إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بيئة تعليمية متكاملةويتيح البرنامج بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب مواءمة مهاراتهم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتزويدهم برؤى حول كيفية تشكيل مبادراتهم وأفكارهم لتتوافق مع مستقبل المملكة.
ويقدم "ندلب" دعمًا خاصًا للطلاب بمنح دراسية والعمل على مشاريع بحثية تطويرية تخدم احتياجات "ندلب" أو شركائها.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود لتحفيز الطلاب على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية 2030.
فيما يمكن لـ "ندلب" توظيف الطلاب الممولين بعد تخرجهم أو دعمهم في الحصول على فرص عمل في مجالات البحث والتطوير.