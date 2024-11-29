شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. بيع أكثر من 220 ألف كراسة شروط إسكان اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 29-11-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وذلك لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، وارتفاع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 حوالي 3690 جنيها.

صندوق الإسكان يمد فترة شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين حتى نهاية 2024

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وأضافت أنه سوف يتم إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

سعر جرام الذهب في مصر .. عيار 21 يسجل 3690 جنيهاً الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3690 جنيها، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية، وعيار 24 يسجل 4216 جنيهات، وعيار 18 يسجل 3165 جنيها، والجنيه الذهب 29536 جنيها.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليجد الدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك يقدم الذهب على تسجيل أكبر انخفاض شهري خلال نوفمبر منذ أكثر من عام.

وزير المالية: نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

قال وزيرالمالية ، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.