شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: بدء أعمال حفر بئر بالبحر الأحمر لإنتاج 350 برميل زيت يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لحقول شركة بتروبكر للبترول بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية والقوة الدافعة لتحقيق استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واستدامة تلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.



حفار البترول بمنطقة رأس غارب

بدأت الجولة بتفقد المهندس كريم بدوى، يرافقه المهندس خالد منير رئيس شركة بتروبكر للبترول، وإيمان هيل المدير العام لشركة فالكو انرجي بمصر، بدء أعمال الحفار البترولى البرى EDC64 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموي إنتاجي "ارطا 92" التابع لشركة بتروبكر للبترول.



وزير البترول مع العاملين بحقول شركة بتروبكر

وأجرى المهندس كريم بدوى، حوارا مع فريق العمل للوقوف على برنامج الحفر، والذي قال إن الحفار سوف يبدأ أعمال الحفر اليوم، حتى يصل إلى عمق 4000 قدم ومخطط وضع على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالى 350 برميل زيت يوميًا.



وزير البترول يؤكد للعاملين على أهمية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية



ووجه كريم بدوى، التحية والشكر لكافة العاملين كونهم أبطال فى مواقع العمل ويعملون على مدار اليوم، وأن لهم دور إيجابي على كل مواطن فى مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وطالبهم بالالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً عليهم، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئة البترول مستمرون فى تقديم أوجه الدعم والتعاون لتكثيف برامج الحفر الاستكشافى والتنموى لتعظيم الإنتاج.