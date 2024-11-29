شكرا لقرائتكم خبر عن 107 ملايين جنيه صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 5.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 107 ملايين جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 215.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 541.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 10.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 36 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.471 تريليون جنيه إلى 1.442 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 395.6 مليار جنيه إلى 390.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.

