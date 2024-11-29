شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" يتوج بالبطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق طلعت مصطفى بالبطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم في دورتها الـ 21، والتي اقيمت على ملاعب الصالة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة 7 فرق يمثلون 6 دول عربية .

وتمكن فريق طلعت مصطفى من الفوز بالمباراة النهائية ضد فريق انتاج الكهرباء بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، فيما احرز فريق النفط العراقي المركز الثالث بعد فوزه على فريق حماده الاردني .

وقدم فريق طلعت مصطفى بطولة استثنائية، بقيادة الكابتن فخري يعقوب ، المدير الفني للفريق، والكابتن محمد عبد الخالق، مدير النشاط الرياضي ، حيث حقق الفريق الفوز في جميع مباريات البطولة.

واستهل فريق طلعت مصطفى مشوار البطولة بالفوز في الادوار التمهيدية على فرق الجمعية الرياضية الجزائري ومعان الاردني ولنفط العراقي، كما حقق الفوز في الدور قبل النهائي على فريق حماده الأردني، فيما اختتم البطولة بالفوز في النهائي على فريق انتاج الكهرباء .











