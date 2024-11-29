شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء المقاولات والأدوية ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:26 م
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.1%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9%، 3.3%، 3%، على الترتيب، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%.
وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والعقارات بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.3%، 1.2%، على الترتيب، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 3.9%، 1.1%، 0.1%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 36 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.471 تريليون جنيه إلى 1.442 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 395.6 مليار جنيه إلى 390.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.
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