شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء المقاولات والأدوية ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.1%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9%، 3.3%، 3%، على الترتيب، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%.

وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والعقارات بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.3%، 1.2%، على الترتيب، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 3.9%، 1.1%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 36 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.471 تريليون جنيه إلى 1.442 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 395.6 مليار جنيه إلى 390.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.