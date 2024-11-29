شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 1.1%، ما يعادل 1103 نقاط، ليصل عند مستوى 101186 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 409.440.623 سهمًا، تمثّل أسهم 450 شركة، وارتفعت منها قيمة أسهم 295 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 135 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

