شكرا لقرائتكم خبر عن 72.73 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 29-11-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الجمعة ، بعد تجدد محتمل لمخاطر الإمدادات، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وتأجيل اجتماع أوبك + إلى الخامس من ديسمبر بدلاً من بداية الشهر لتجنب تعارض المواعيد.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 72.73دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.52دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 73.58دولار للبرميل.



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