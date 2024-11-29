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شكرا لقرائتكم خبر عن 72.73 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغولالجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:00 م
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 29-11-2024.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الجمعة ، بعد تجدد محتمل لمخاطر الإمدادات، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وتأجيل اجتماع أوبك + إلى الخامس من ديسمبر بدلاً من بداية الشهر لتجنب تعارض المواعيد.
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 72.73دولار للبرميل.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.52دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 73.58دولار للبرميل.
البترول
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