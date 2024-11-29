الاقتصاد

72.73 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 29-11-2024.


وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الجمعة ، بعد تجدد محتمل لمخاطر الإمدادات، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وتأجيل اجتماع أوبك + إلى الخامس من ديسمبر بدلاً من بداية الشهر لتجنب تعارض المواعيد.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت  سجلت 72.73دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.52دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 73.58دولار للبرميل.


البترول

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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