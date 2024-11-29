شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر .. عيار 21 يسجل 3690 جنيهاً الآن والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3690 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4216 جنيهات

عيار 21 يسجل 3690 جنيها

عيار 18 يسجل 3165 جنيها.

الجنيه الذهب 29536 جنيها.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليجد الدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك يقدم الذهب على تسجيل أكبر انخفاض شهري خلال نوفمبر منذ أكثر من عام.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في 5 جلسات عند 2666 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2639 دولار للأونصة.



بالرغم من تعافي أسعار الذهب إلا أنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي حتى الآن بنسبة 2%، واليوم يختتم تداولات شهر نوفمبر الذي شهد انخفاض في سعر الذهب العالمي بنسبة 3% ليظل أكبر انخفاض شهري منذ 14 شهر، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال نوفمبر عند 2536 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى في شهرين.



التعافي الذي شهده سعر الذهب اليوم جاء بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليسجل انخفاض بنسبة 0.2% مسجلا أدنى مستوى منذ أسبوعين، وبالتالي عمل هذا على دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.