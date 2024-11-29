شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء سيارات: نتوقع تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أدار هشام الزينى رئيس تحرير الأهرام أوتو الجلسة الأولى على هامش أحد مؤتمرات السيارات مؤخرا، بعنوان "هل تستطيع شركات السيارات المصرية التصدير وخاصة لأفريقيا؟، وتحدث فيها مجموعة من خبراء وممثلى شركات السيارات فى مصر، حيث كانت المحاور الرئيسية للجلسة تدور حول "هل يتقبل السوق التحول من الاستيراد إلى التجميع المحلي؟ كيف تعاملت الشركات المحلية مع الشركات الأم خلال الفترة الماضية؟ وكيف تواجه الشركات المحلية زيادة تواجد السوق الموازية فى المنتجات الكهربائية؟ وما هى توقعاتكم للسوق فى 2025؟ وماهى أبرز مطالب الشركات لبدء عام جديد؟



ا هشام الزيني ا هشام الزيني

استعرض خالد جيوشي، العضو المنتدب لشركة جيوشي للنقل، الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه قطاع تصنيع الأتوبيسات في مصر، وأكد جيوشي أهمية تعزيز التصنيع المحلي كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية .

مضيفا بدأنا في تصنيع أتوبيسات متكاملة محليًا منذ عام 2021 مع توفير كافة قطع الغيار محليًا، مما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية ، وأشار جيوشي إلى فرص التصدير التي تستهدفها شركته في أسواق متعددة مثل شمال إفريقيا، السعودية، والإمارات، مؤكداً أن منتجات الشركة تُستخدم حاليًا في المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعي الحج والعمرة. لكنه لفت إلى تحديات تواجه التصدير، من بينها نقص المعلومات التجارية المناسبة، وانخفاض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الثقيلة، مما يضع ضغطاً على المصنعين المحليين .

من جانبه، أوضح محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة تعمل على زيادة خطط تصدير السيارات مستقبلاً ، وأكد أن الإنتاج المحلي يجب أن يبدأ بأساسيات قوية قبل السعي للتصدير، مشيراً إلى أن المنافسة المحلية تُشكل تحدياً، لكنها تمثل فرصة لتطوير البنية الإنتاجية على المدى الطويل .



محمد عبد الصمد رئيس مجلس ادارة نيسان مصر محمد عبد الصمد رئيس مجلس ادارة نيسان مصر

وفي السياق ذاته، شدد أيمن سعيد، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التصنيع المحلي كخطوة أولى نحو تصدير السيارات ، وأكد أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، متوقعاً حدوث تغيير كبير في السوق المصري خلال العامين المقبلين .

تحدث ممثل شركة منصور للسيارات عن الجهود المبذولة لتطوير الصناعات المغذية ، مثل إنتاج الفلاتر التي تعتمد بنسبة 60% على المكونات المحلية ، وأشار إلى أهمية استراتيجية الدولة في دعم هذه الصناعات من خلال توفير الخامات اللازمة، مما يُعزز من قدرة الشركات على التوسع في التصدير.

اختتمت الجلسة بكلمة شارون نيشي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، حيث أكدت أن العام المقبل سيشهد نقلة تاريخية في صناعة السيارات في مصر، مع تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيع والتصدير، وقالت نيشي: "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كبيرة في مجال صناعة السيارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.