شكرا لقرائتكم خبر عن يصل لـ580 ألفا والبرى بـ225 ألفا.. أسعار برامج الحج السياحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أسعار برامج الحج السياحي، والتي جاءت ضمن الضوابط والقواعد المنظمة للموسم الجديد والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار، حيث تعد تلك الأسعار هي الحد الأقصى لكل برنامج، وبدون تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج البري، والأسعار هي:



أسعار برامج الحج السياحي

أسعار برامج الحج السياحي

الخمس نجومفئة (أ)

أمام ساحة الحرم وحتى 250 متر (580 ألف جنيه)



مسافة 250 متر من ساحة الحرم وحتى 1250 متر (520 ألف جنيه).



الحج السياحي الاقتصادي

فئة (ب)

الحج السياحي الاقتصادي فئة (أ)

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر من ساحة الحرم (295 ألف جنيه)

فئة (ب)

موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر (275 ألف جنيه)

فئة (ج)

تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر (250 ألف جنيه)



الحج السياحي البري

الحج السياحي البري فئة (أ)

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر (260 ألف جنيه)

فئة (ب)

موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر (245 ألف جنيه)

فئة (ج)

تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل مناطق (العزيزية، النزهة، الزاهر) 225 ألف جنيه).