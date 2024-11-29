شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.57 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل على 109.5782 روبلات.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.05 روبل، ليبلغ 116.141 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 17.29 كوبيكًا، ليبلغ 14.6653 روبلًا.

