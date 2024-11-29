شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد السلام تتفقد المشروعات السكنية والترفيهية والاستثمارية بـ3 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المهندسة منى عبد السلام ، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون ومطار إمبابة، بجولة تفقدية بالمشروعات السكنية والترفيهية وأراضي الفرص الاستثمارية بمنطقة أرض مطار إمبابة ، وروضة السيدة زينب، والمواردي، تمهيداً للاستفادة من المشروعات المنتهية عن طريق طرحها للبيع، والبدء في تدشين جديدة للأراضي المنقولة من محافظة القاهرة بهدف التنمية والتطوير، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وإستهلت المهندسة منى عبدالسلام، جولتها بمنطقة تطوير أرض مطار إمبابة بتفقد مشروع الوحدات السكنية والمحال التجارية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية، و222 محلاً تجارياً، مؤكدةً ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة للجزء السكني والاستعداد بتجهيز الوحدات المخصصة للبيع في الفترة القادمة، وطرح المحال الموجودة بالمشروع للبيع لتوفير المتطلبات الأساسية لساكني المشروع ورفع معدلات التنمية.



كما تفقدت رئيس الجهاز، ومرافقوها، مشروع حديقة الجيزة بارك على مساحة 38 فدانا، وهى حديقة ترفيهية يتردد عليها آلاف المواطنين بشكل يومى من أهالي المناطق المجاورة والرحلات المدرسية.



وأكدت رئيس الجهاز، ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة بالحديقة والبحث عن فرص استثمارية جديدة عن طريق توسيع الأنشطة الترفيهية المقدمة من قبل الحديقة للمترددين عليها، والاستغلال الأمثل لمساحات الحديقة.

كما وجهت المهندسة منى عبدالسلام، بإعداد تقرير شامل ومفصل عن مكونات الحديقة ووضع استراتيجية ممنهجة لزيادة العائد منها.

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة منى عبدالسلام، المحال التجارية الشاغرة بمشروع روضة السيدة زينب، مؤكدة ضرورة خلق فرص استثمارية غير نمطية لتسويق تلك المحال والعمل على جذب المستثمرين إليها .



كما تفقدت عبدالسلام، مشروع أرض المواردي، وهو قطعة أرض بمساحة 20000 م2 تم استلامها من محافظة القاهرة بهدف إنشاء مشروع يهدف للنهوض بالمنطقة وتلبية احتياجات المواطنين من سكان المنطقة، مشددة على ضرورة إعداد حزمة من المخططات التي من شأنها أن تصل إلى الهدف المطلوب لتنفيذ المشروع.