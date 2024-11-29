الاقتصاد

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار اليوم

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2660.03 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع باثنين في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2659.70 دولارًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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