شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2660.03 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع باثنين في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2659.70 دولارًا.